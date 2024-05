Sudan - già 10 000 morti E si muovono i sauditi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La guerra civile nel Paese africano è uno dei peggiori disastri umanitari della storia recente. Dopo 13 mesi di combattimenti si è trasformata in un conflitto etnico. In Darfur le atrocità peggiori ai danni della popolazione. L’Arabia Saudita, in accordo con gli Stati Uniti, sta organizzando a Jeddah un nuovo incontro fra le parti anche grazie alla mediazione di al-Sisi.

