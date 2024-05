Suberbonus - Governo pone la fiducia sul decret - domani il voto | cosa sta succedendo

Il premier spagnolo si sta preparando alle elezioni Ue di giugno, ma quelle catalane arrivano prima e sono un banco di prova per il suo governo , che deve destreggiarsi tra il rapporto con gli indipendentisti e la «macchina del fango» messa in moto ...

Roma, 15 maggio 2024 - ll governo chiede rà il voto di fiducia al Senato sul dl Superbonus . E' quanto è emerso dalla seduta dei capigruppo. Il testo dopo il via libera della Commissione Finanze arriverà in aula questo pomeriggio alle 15 per la ...

Superbonus, approvato l'emendamento: cosa succede nella maggioranza Forza Italia si astiene, Iv arriva in soccorso - Superbonus, approvato l'emendamento: cosa succede nella maggioranza Forza Italia si astiene, Iv arriva in soccorso - Semaforo verde ieri dalla commissione Finanze del Senato per il terzo decreto di modifica del Superbonus, l'agevolazione fiscale introdotta a maggio 2020 dal governo Conte II, che consiste in ...

Il governo chiederà il voto di fiducia sul dl Superbonus - Il governo chiederà il voto di fiducia sul dl Superbonus - "Il governo ha detto che chiederà il voto di fiducia sul Superbonus". A renderlo noto è il capogruppo del M5S Stefano Patuanelli al termine della conferenza dei Capigruppo che si è appena conclusa a P ...

DL SUPERBONUS: VIA LIBERA DA COMMISSIONE, - DL SUPERBONUS: VIA LIBERA DA COMMISSIONE, - È possibile che il governo ponga la fiducia ed è stata convocata una capigruppo alle 12 che stabilirà il calendario dei lavori. Il voto finale di Palazzo Madama è atteso tra oggi e domani. Il testo, ...