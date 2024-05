Su Rai3 il documentario ‘Solo per amore’ A 30 anni dall’omicidio di camorra non avete ucciso don Diana - lo avete moltiplicato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Diciannove marzo 1994, Casal di Principe, ore 7:20 del mattino. La chiesa di San Nicola è insolitamente affollata. Le panche della parrocchia sono occupate da decine di persone raccolte in preghiera. Recitano il rosario. La giornata è di festa: san Giuseppe. In compagnia di un suo amico, un prete esce dal proprio studio per giungere all’altare. Da lì a poco avrebbe celebrato la prima messa della giornata. In quei momenti di assoluta calma, un uomo varca le porte della chiesa, si avvicina all’altare e chiede chi dei due sia don Peppe. Quando il prete risponde ‘sono io’, l’uomo estrae la pistola ed esplode quattro colpi verso il prete, che si accascia sul pavimento della chiesa. Tutti i presenti impallidiscono. Il killer volge le spalle al corpo senza vita del parroco e se ne va. Don Peppe, il prete della parrocchia di San Nicola, è morto,...