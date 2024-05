Su Canale5 Atalanta-Juventus - finale di Coppa Italia | la tv del 15 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Per la prima serata in tv, mercoledì 15alle 21 trasmetterà la partita di calcio tra, valida per ladi. Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Il bodyguard e la principessa”. La principessa Amelia è la prima in linea di successione al trono di Bundbury, accetta le sue responsabilità come futura regina ma prima vorrebbe avere alcune esperienze di vita “normale”, senza i rigidi protocolli reali. Preferirebbe un matrimonio basato sull’amore piuttosto che un accordo reale ed è intenzionata a capire se il legame che ha stretto con l’artista di Chicago Wes Riverton potrebbe essere amore. Con il pretesto di festeggiare il compleanno dello zio materno Andreas a Beverly Hills, Amelia progetta di raggiungere di nascosto ...