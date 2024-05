Studenti meritevoli - la Bcc premia 42 giovani soci laureati e diplomati a pieni voti nel 2023

Ospite del Salone del libro di con l’associazione Volontariato Torino e il presidente dell’Ordine degli Psicologi, Fedez è tornato a parlare della salute mentale : “È un tema centrale che purtroppo non viene trattato come tale – spiega dal palco – ...

"Ho apprezzato il discorso del Santo Padre, per me sempre illuminante, in particolar modo il suo appello a rifuggire dall’autoreferenzialità, il chiaro riferimento a una società libera e il monito a difendere tutti da ciò che di tossico, malsano e ...

"Sono lieto di avere contribuito all'approvazione in Ars del disegno di legge che sancisce la nascita in Sicilia dei Consigli Comunali dei giovani. Un organismo finalmente riconosciuto in via ufficial ...

Chiavari: "Il Tigullio Visto dai Giovani", presentazione dei risultati del sondaggio - Dall'ufficio stampa società Economica di Chiavari Evento di Presentazione dei Risultati del Sondaggio "Il Tigullio Visto dai giovani" Venerdì 17 maggio ...

Un pomeriggio con Sfera Ebbasta a Messina. Il rapper e il suo staff tra giovani e granita in piazza Duomo - Un pomeriggio insieme a Sferaebbasta. Il rapper famoso tra i giovanissimi ha fatto tappa a Messina nell'ambito di un tour privato che sta facendo in Sicilia.