Studentessa 13enne abusata nei bagni e nelle classi dal prof - la famiglia | Non dormiva più e non voleva tornare a scuola

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I messaggi, la violenza sessuale, la denuncia. Unessore, che fino a febbraio insegnava in unamedia in provincia di Torino, è indagato per violenza sessuale pluriaggravata, dopo...

I fatti sono avvenuti in una scuola media del comune in provincia di Reggio Calabria. Il collaboratore scolastico 65enne avrebbe seguito la giovane studentessa nei bagni dell'istituto e, dopo averle bloccato ogni via di fuga, l'avrebbe molestata, ...

Professore violenta studentessa 13enne a scuola, la denuncia: «Bussava in classe durante la lezione e la faceva uscire» - Professore violenta studentessa 13enne a scuola, la denuncia: «Bussava in classe durante la lezione e la faceva uscire» - Un professore, che fino a febbraio insegnava in una scuola media in provincia di Torino, è indagato per violenza sessuale pluriaggravata, dopo che è stato denunciato dai genitori di una tredicenne.

Violenza donne, al Verona Trento di Messina al via oggi ‘GenerArti’ - violenza donne, al Verona Trento di Messina al via oggi ‘GenerArti’ - Da oggi prenderà il via “GenerArti, il progetto sperimentale messo a punto dall’I.I.S. Verona Trento e finalizzato alla promozione del rispetto della figura femminile e dell’educazione alle differenze ...

Torino, violenza sessuale in una scuola media, la scoperta dalle chat: indagato un professore - Torino, violenza sessuale in una scuola media, la scoperta dalle chat: indagato un professore - I fatti sarebbero avvenuti in un istituto del Torinese. Il professore si è autodenunciato ed è stato sospeso sine die dalla direzione scolastica ...