Strepitoso argento per la Canottieri Arno ai Campionati Italiani di Maratona Canoa – Kayak

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pisa, 15 maggio 2024 – Si conclude con una prestigiosa medaglia d’per lanel K2 Senior Misto la due giorni deididicon un’ottima prestazione dell’equipaggio composto da Giovanna Andreotti Faucon e Niccolò Ricardi, secondi solo al K2 del R.C.C. Tevere Remo. Nella suggestiva cornice dei lungarni fiorentini, lo scorso fine settimana ha visto andare in scena ididi, che hanno visto impegnati gli atleti dellanella gara più lunga della disciplina (distanza variabile dai 10 km per i Ragazzi under16 ai 25 km per ...

