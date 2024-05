Street art a Roma - il campo da basket di periferia rinasce grazie all’opera di Matteo Baruzzo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Se non è il playground più bello del mondo poco ci manca. Di certo ha poco da invidiare ai coloratissimi parquet dell’Nba: è la nuova opera con cui loartistriqualifica un’area prima abbandonata dellana di Tor de’ Cenci, sud ovest della capitale. Con, già autore di un playground d’autore nel quartiere di San Lorenzo, hanno collaborato ragazze e ragazzi del Liceo artistico Caravaggio e la storica societàna diAsd Smit, per altro fresca di promozione nella Serie B femminile. Il playground è stato realizzato in meno di un anno dall’assegnazione dell’area verde di via Veltroni da parte del Municipio IX di, proprioal progetto di riqualificazione della ...

