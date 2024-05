Stradivari per la gente C’è Meraviglia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sarà Lorenzo, giovane talento emerche fin dall’età di 5 anni ha dimostrato estro artistico e sensibilità non comuni e che per le sue qualità artistiche e le sue doti di virtuoso del violino, è stato identificato dall’Accademia concertante d’archi di Milano, a portare a Pavia "Unoper la", consentendo di valorizzare appieno la maestria costruttiva del più grande liutaio di tutti i tempi, vanto della nostra cultura nel mondo. Il concerto classico si terrà alle 21 di venerdì nella basilica di San Teodoro a Pavia.

