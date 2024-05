Storia d’amore segreta Amici 23 - la bomba e pubblico in delirio per la ‘nuova coppia’

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024)23, si stanno per accendere le luci della finale. E anche quelle del gossip. Sabato 18 maggio è in programma la puntata conclusiva di questa edizione del talent di Maria De Filippi che, come spoilerato in queste ultime ore, presenterà delle novità rispetto agli scorsi anni. Intanto sono 6 e non 5 gli allievi in gara perché contrariamente a quanto si pensava, in semifinale non è stato eliminato nessuno. La prima a conquistare la maglia è stata Marisol: la ballerina ha battuto prima Sarah e poi Mida e i giudici non hanno avuto dubbi. Poi Dustin, dopo aver battuto Mida e Sarah. E ancora Petit, per poi arrivare a Holden, alunno che non ha mai conquistato la simpatia di Anna Pettinelli e di parte delper via del suo ‘assenteismo’ in casetta e nei daytime. Alla fine il ballottaggio tra Sarah e Mida che, come anticipavamo, non ha prodotto ...