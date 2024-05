Stop - ho preso la mia decisione Isola dei Famos - Valentina Vezzali drastica | naufraghi increduli

(Di mercoledì 15 maggio 2024) All’deii tanti cambiamenti ultimamente, anche in Honduras. Nell’ultima puntata, probabilmente l’ultima andata in onda di lunedì, ihanno assistito all’addio di Joe Bastianich – che si è ritirato su consiglio dei medici per un problema di salute – e anche all’arrivo di tre nuovi concorrenti. Sono ancora divisi in due gruppi e, tra una punizione e un avvertimento della produzione, questa scelta sta portando ancora più tensioni. E tra i più insofferenti c’è sicuramente, che dopo aver parlato con una concorrente dell’altro gruppo e portato quindi a un provvedimento generale (no fuoco per 48 ore) ed essere finita in nomination hauna. Va premesso che la campionessa non si sta trovando molto ...

All' Isola dei Famosi è stata molto apprezzata la generosità di Edoardo Stoppa che ha rinuncia to a trascorrere pochi minuti con la moglie Juliana Moreira per salvaguardare le razioni di cibo dei naufraghi ! Ecco cosa è successo!

Isola dei Famosi 2024, stasera salta (di nuovo) la puntata: il motivo. Ascolti flop e fuga di naufraghi, Ilary Blasi pronta a tornare Nominati e sondaggi - Isola dei Famosi 2024, stasera salta (di nuovo) la puntata: il motivo. Ascolti flop e fuga di naufraghi, Ilary Blasi pronta a tornare Nominati e sondaggi - L'Isola dei Famosi 2024 non ingrana la marcia giusta e si ferma di nuovo. Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Canale 5 infatti non andrà in onda (come da palinsesto) il reality condotto da Vladimir L ...

Isola dei famosi 2024, stasera stop al reality - Isola dei famosi 2024, stasera stop al reality - L'Isola dei Famosi 2024 non ingrana la marcia giusta e si ferma di nuovo. Stasera in tv, giovedì 9 maggio, su Canale 5 infatti non andrà in onda (come da palinsesto) il ...

Il giusto stop agli aerei delle Ong che hanno sempre ignorato le più banali regole del volo - Il giusto stop agli aerei delle Ong che hanno sempre ignorato le più banali regole del volo - Operazioni di ricerca e salvataggio non coordinate, ENAC intima l’alt alle flotte delle Ong che hanno molto spesso operato al di fuori delle regole ...