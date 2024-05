Sticchi Damiani | Per il 2026 faremo di tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Cauti segnali di apertura, dopo il pessimismo dei giorni scorsi, da parte del presidente dell’Aci, Angelo, in merito al rinnovo del contratto del Gran premio del made in Italy e dell’Emilia-Romagna con la Formula 1. "Imola è un circuito molto gradito ai piloti ed è iconico per il suo nome, per la sua storia e la sua localizzazione", affermaal microfono de la ‘La Politica nel pallone’ su Rai Gr Parlamento. "Abbiamo il 2025 garantito dal contratto ed è un punto di partenza – ricorda il presidente dell’Aci –. Si è parlato di un recupero del 2023 (edizione annullata per l’alluvione, ndr) nel, in modo che si possano avere tutte le cinque edizioni contrattuali". In questo senso, va detto che sia la Regione che il Con.Ami hanno già messo a bilancio i fondi ...