(Di mercoledì 15 maggio 2024)è un titolo ricchissimo died in questa guida vi spiegheremo ladilepresenti nel gioco Il nuovo action coreano pubblicato in esclusiva per PS5 ha ottenuto grande successo presso la critica ed il pubblico per la sua progressione ricca di chicche e di segreti. Dopo avervi spiegato come sbloccare tutti i costumi di Eve, oggi vi indicheremo ladelle 49presenti nel gioco di Shift Up. Prima di cominciare vi rimandiamo ad alcuni articoli che potrebbero aiutarvi a godere al meglio del gioco. Il primo vi svelerà l’intera durata della produzione mentre il secondo vi guiderà alla conquista di tutti i trofei necessari ad ottenere il platino. Infine una complessa procedura vi permetterà di ...

Stellar Blade è l'unica novità nella Top 10 dei più venduti di aprile in Europa, Fallout domina - Stellar blade è l'unica novità nella Top 10 dei più venduti di aprile in Europa, Fallout domina - La Top 10 dei giochi più venduti ad aprile in Europa svela che Stellar blade è l'unica novità in classifica: a dominare è ovviamente Fallout dopo il successo della serie.

Stellar Blade: ecco la posizione di tutte le lattine collezionabili - Stellar blade: ecco la posizione di tutte le lattine collezionabili - Dopo avervi spiegato come sbloccare tutti i costumi di Eve, oggi vi indicheremo la posizione delle 49 lattine presenti nel gioco di Shift Up. Prima di cominciare vi rimandiamo ad alcuni articoli che ...

Stellar Blade, bene ma non benissimo in Giappone: siamo sotto le 100 mila unità - Stellar blade, bene ma non benissimo in Giappone: siamo sotto le 100 mila unità - Giungono nuove stime relative ai dati di vendita dei videogiochi - in versione fisica - sul mercato giapponese. Però, Stellar blade conquista il pubblico!