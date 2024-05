Stellantis e le auto cinesi | distribuzione in Italia - produzione in Polonia

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non ci sono più dubbi adesso, l'accordo trae Leapmotor è cosa fatta. Il ceo Tavares porterà lein Europa. Il closing è vincolante e non lascia più spazio alle interpretazioni. A fare i conti con questa decisione del gruppo sarà inevitabilmente anche l'. Ma per adesso - riporta Il Sole 24 Ore - non si parla di, ma solo d’importazione e. Tavares ha comunicato in prima persona i dettagli dell'intesa: "Ad appena sette mesi di distanza abbiamo il closing dell’accordo vincolante frae Leapmotor, firmato a ottobre. Ma la pianificazione è solo il 10%, il 90% è rappresentato dall’esecuzione. Ora entriamo nella fase operativa" della partnership. Segui su affarni.it