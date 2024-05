(Di mercoledì 15 maggio 2024) Se non puoi batterli, alleati a loro. Detto e fatto,porterà e venderàin Europa e non solo. "Appena 7 mesi dopo l’annuncio abbiamo il closing dell’accordo vincolante fra, che era stato firmato a ottobre. Ora entriamo nella fase operativa", ha annunciato Carlos Tavares, amministratore delegato del supergruppo nato da Psa e Fca a inizio 2021. La novità è stata resa nota ieri, in una conferenza stampa congiunta con Zhu Jiangming, fondatore e ceo del produttore cinese. A ottobre 2023era diventata azionista strategico dicon un investimento da 1,5 miliardi di euro, acquisendo una partecipazione di circa il 20%, per arrivare alla costituzione diInternational, una joint ...

Stellantis, alleanza con Leapmotor. Le auto cinesi in vendita in Italia - stellantis, alleanza con leapmotor. Le auto cinesi in vendita in Italia - Se non puoi batterli, alleati a loro. Detto e fatto, stellantis porterà e venderà auto cinesi in Europa e non solo. "Appena 7 mesi dopo l’annuncio abbiamo il closing dell’accordo vincolante fra Stella ...

EV a poco più di 20.000 euro: Stellantis e Leapmotor lanciano le vendite in Europa - EV a poco più di 20.000 euro: stellantis e leapmotor lanciano le vendite in Europa - Il quarto produttore di auto al mondo annuncia la vendita di due modelli di e-car cinesi. Questi includono nove Paesi in Europa e un modello in particolare sarà probabilmente interessante.

Stellantis parte coi cinesi: da settembre venderà auto elettriche - stellantis parte coi cinesi: da settembre venderà auto elettriche - stellantis e leapmotor hanno ottenuto le autorizzazioni necessarie per costituire la società leapmotor International, una joint venture con la Cina in quote 51/49 guidata dal gruppo italo-francese. Da ...