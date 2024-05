Stefano Pioli? Il Milan gli fa pagare difetti non suoi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È difficile quantificare quanto valga il sentimento popolare nell'ambiente calcistico. Va tenuto in conto, ad esempio, nel caso dele della ricerca spasmodica di un nuovo allenatore al posto di. Perché avengono addossate colpe non sue, come ad esempio i tanti infortuni muscolari. I medici sociali dov'erano quando i giocatori si infortunavano, dato che a loro è demandata la prevenzione di simili problemi? Il mister utilizzava i giocatori ritenuti idonei alla pratica sportiva. Eppure il credo sociale, tramandato dai media, dà per scontata la colpa a. E vanno nel dimenticatoio due secondi posti, ma soprattutto lo scudetto vinto, così come dicono i soliti noti, più per demerito dell'Inter che per meriti propri. Addossano ala colpa di subire troppi gol (43), mentre ha il ...

