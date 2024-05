Statuto EIC - il senatore Matera presenta osservazioni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Ho ancora una volta posto in essere le mie riflessioni rispetto alle criticità ancora permanenti nei contenuti statutari del nascente soggetto idrico campano”. Così ildi Fratelli d’Italia Domeniconel commentare lazione, all’attenzione dell‘Ente idrico campano, delle personalie proposte in seno alla procedura di consultazione pubblica propedeutica alla costituzione della società Sannio Acque Srl. Il parlamentare sannita ha nuovamente posto l’accento su quegli stessi elementi difettosi insistenti nella tenuta normativa dello, chiedendone contestualmente la soppressione, che il medesimo aveva evidenziato nel contesto di un precedente contributo reso nel Febbraio 2023. Nel dettaglio, il...

Tempo di lettura: 2 minutiIl battesimo del nuovo percorso aveva bisogno di un luogo, una data e un orario per comunicare e far intendere le intenzioni di questo legame che promette di essere fruttuoso per l’intero territorio. Il 13 aprile , alle ...

Tempo di lettura: 2 minuti Una prima volta assoluta. Doveva essere un incontro per un caffè coi nuovi compagni di viaggio e alla fine si è trasformato in un vero e proprio bagno di folla per il senatore Matera che ha preso parte all’incontro ...

