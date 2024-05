Statale 172 Taranto-Martina Franca - quarta corsia Orimini | ecco a che punto sono i lavori Immagini dall' alto

Due occupanti una vettura, entrambi di 21 anni, di Martina Franca . A bordo dell’altra auto un altro 21enne. I due veicoli, per cause da dettagliare, si sono scontrati sulla strada statale 172-dir tra Locorotondo e Fasano all’altezza di un centro ...

Per i lavori in corso da quasi cinque anni il tratto Orimini della strada statale 172 presenta tratti con circolazione limitata. E con disagi possibili se non probabili. Oggi pomeriggio in quel tratto in salita fra Taranto e Martina Franca ...