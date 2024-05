Stasera la diretta su Radio Italia - Sky Un - TV8 e in streaming su NOW 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Prende il via la stagione dei concerti in piazza gratuiti con protagonisti i cantanti di primo piano della musicana. Si cominciaalle 20.40 conLive 2024, in piazza Duomo a Milano. Sarà possibile seguire lain contemporanea su Sky Uno e in chiaro su TV8, insu NOW e ovviamente anche susolomusicana eTv. Nello specifico, ai canali 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky e canale 35 di TivùSat. Sono previsti due appuntamenti. Il secondo è fissato per giovedì 27 giugno in Piazza del Plebiscito a Napoli. ...