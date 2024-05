Starnini in cerca del bis | Nuovi fronti di sviluppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Alessandro, candidato per ’Futuro per Rapolano Serre Armaiolo’, da dove nasce l’idea di ripresentarsi? "Dal clima positivo che si registra intorno al lavoro fatto in questi anni e a diverse richieste che mi sono arrivate". Cosa si propone in caso di vittoria? "Completare il lavoro già avviato, preparare una classe dirigente di altra generazione". ’Completare il lavoro’ in quali settori? "Garantire alla comunità una scuola ai più alti livelli europei per qualità educativa, una nuova efficiente organizzazione dei servizi socio sanitari, il rilancio dei centri storici come luogo di residenza, vita comunitaria e produzione di cultura, ulteriore riqualificazione e rigenerazione urbana". Sul fronte turismo a cosa punta? "Portare avanti il progetto della ciclovia delle Crete senesi, consolidare come grande appuntamento l’Ultramarathon Crete Senesi, tenere la ...