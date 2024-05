Starbucks - nuova apertura Necessarie dieci persone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Perpunto vendita, si ricercanoche si occupino di: preparazione bevande, utilizzo della macchina del caffè, operazioni di cassa, assistenza nella vendita dei prodotti di merchandising e miscele di caffè, pulizia dei tavoli e dello store. Per svolgere tali mansioni è gradita una precedente esperienza in analogo settore. Non è obbligatorio ma è preferibile che la persona che si candida sia automunito/a. Per la internazionalità del marchio, quindi la possibilità di accesso anche di clienti stranieri viene chiesta la conoscenza della lingua inglese a un livello piuttosto elevato: B1. Sonocapacità relazionali, ma anche quelle di lavorare in team e la gestione dello stress. Gradito diploma di scuola superiore. Sono ...