Star della musica e detenuti Un concerto a Bollate con Lazza - Nitro e Damianito

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laentra nel carcere di. L’evento speciale si è tenuto mercoledì scorso: alcuni giovanihanno presentato il lavoro realizzato all’interno dello studio di registrazionecasa di reclusione. Spettatori molto speciali - e poi protagonisti sul palco - alcuni bigcome, Jack the Smoker,. Due ore di canzoni,e grande partecipazione. L’iniziativa, in collaborazione con il carcere, è stata organizzata e finanziata da E Ventures, Me Next, con l’aiutosocietà di produzione Next Show, supportata da Neverest, e la Cooperativa Articolo 3, che promuove il genere rap come forma creativa di espressione di sé e di riscatto sociale. ...

