Stalking condominiale partito dal taglio di rami di rosmarino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Questa non è una storia di alluvione. Ma la tempesta che nel maggio dell’anno scorso aveva flagellato la Romagna, ha in fondo avuto la sua parte pure qui. Vuoi perché la palazzina Acer che ha offerto il contesto alla vicenda, era stata interessata dagli eventi. Vuoi perché la pianta diche aveva forse fatto deflagrare rapporti già tesi, era cresciuta in abbondanza proprio grazie alla copiose piogge. Introduzione a un contestato(con lesioni aggravate) che ieri mattina davanti al gup Janos Barlotti è costato il rinviato a giudizio per un 74enne di Solarolo difeso dall’avvocato Elisa Pelaccia (ieri sostituita dalla collega Paola Bravi). Il 59enne vicino di casa a suo dire più volte preso di mira fino all’aggressione fisica, si è costituito parte civile con l’avvocato Gian Luigi Manaresi. Se ne riparlerà a ...

