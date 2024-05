Stadio della Lazio al Flaminio - nuove tribune e 50mila posti | Lotito spenderà 250 milioni

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il presidenteClaudiosarebbe pronto a spendere 250di euro per il. Pronto il progetto da presentare ufficialmente in Comune.

C'è un progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio . L'ha annunciato il presidente della Lazio, Lotito, e il Comune ha già visionato il progetto. Non si sa ancora molto ma i lavori potrebbero iniziare tra un anno. ...

Flaminio, non c’è solo la Lazio: altri due progetti. Ma il Comune… - flaminio, non c’è solo la lazio: altri due progetti. Ma il Comune… - Non quello biancoceleste, c'è anche il progetto rimesso in corsa dal Tar della Roma Nuoto e quello di Cassa Depositi e Prestiti: il punto ...

Lazio: la situazione di Luis Alberto. Napoli, primi contatti con Conte - lazio: la situazione di Luis Alberto. Napoli, primi contatti con Conte - Lo spagnolo devev portare un'offerta di 15 milioni se vuole partire. La società e il tecnico si sono incontrati sabato. Il Real Madrid ne fa 5 all'Alaves ...

Flaminio, Lotito: “Progetto magnifico”. Ecco l’idea per lo stadio della Lazio - flaminio, Lotito: “Progetto magnifico”. Ecco l’idea per lo stadio della lazio - Il patron biancoceleste è pronto a presentare in Campidoglio il progetto: emergono dei dettagli su come saranno superati i vincoli esistenti ...