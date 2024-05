(Di mercoledì 15 maggio 2024) La vicenda che ha coinvolto due giocatori e un Club didall’importante storia europea ha semplicemente del. Tutto è iniziato nello scorso mese di Febbraio, quando i talent scuot di una delle squadre storiche più titolate della Romania, la Dinamo Bucarest, hanno suggerito ai dirigenti l’acquisto di uncon un buon curriculum internazionale. Edgar Iè, questo il nome del calciatore, è difensore titolare nella Nazionale della Guinea Bissau e vanta un passato prima nelle mitiche giovanili e poi in primadel. Ha giocato anche nel Lille, nel Trazbnospor e nel Feyenoord. Iè si è regolarmente presentato al ritiro della sua nuova, ma dopo qualche mese costellato di prestazioni insufficenti e poche presenze in campo, ai responsabili della Dinamo ...

