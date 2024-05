Spinelli | Mi devi far fare Cavaliere della Repubblica Toti | Draghi ti fa la Diga di Genova - sei contento?

Tangenti in Liguria: Aldo Spinelli scarica Toti. “Mi ha preso in giro. Mi cercava durante le elezioni, prometteva e non manteneva” - Tangenti in Liguria: Aldo spinelli scarica Toti. “Mi ha preso in giro. Mi cercava durante le elezioni, prometteva e non manteneva” - spinelli avrebbe dunque ventilato l’ipotesi di una possibile ... sapevo che il rapporto tra mio padre e Signorini fosse arrivato a così tanto, ma qualcosa dovevo lasciargli fare. Ho capito subito ...

Genova, il sindaco Bucci: «Pentito di essere stato sullo yacht di Spinelli No, o forse sì: ma lo tengo per me, lo dirò ai pm» - Genova, il sindaco Bucci: «Pentito di essere stato sullo yacht di spinelli No, o forse sì: ma lo tengo per me, lo dirò ai pm» - Il primo cittadino:«Le dimissioni di Toti Pressioni ce n'è, le sento. Non parlo del lavoro della magistratura, perché rispetto il loro lavoro, fiducia al 100%» ...

Liguria-gate, tutti sullo yacht: Toti, Burlando, gli altri e i piani sulla nuova diga. "Sarà il progetto Spinelli" - Liguria-gate, tutti sullo yacht: Toti, Burlando, gli altri e i piani sulla nuova diga. "Sarà il progetto spinelli" - Gli incontri per sbloccare la concessione del terminal Rinfuse. Quello col Pd finisce sui giornali. L’ira del governatore che chiama l’imprenditore (oggi l’interrogatorio di spinelli rinviato sabato) ...