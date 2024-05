Spezia - occhi alla prossima stagione Sarà un budget senza ’spese folli’ In arrivo soldi da alcune cessioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il presidente Philip Platek, smaltite le emozioni a distanza per la salvezza dello, a inizio giugno tornerà in Italia per programmare in modo analitico il futuro del club bianco con gli Andrea Gazzoli, Nicolò Peri e il direttore tecnico Eduardo Macia (sul piede di partenza il ds Stefano Melissano), fermo restando che già in queste ore si sta definendo ilper il prossimo campionato di Serie B: si partirà il 16 agosto, con quattro i turni infrasettimanali tra i quali il primo maggio e il 26 dicembre.per inciso, chesempre improntato all’insegna della sostenibilità economica-finanziaria, non prevedendo investimenti ingenti sul modello di Krause al Parma, ma puntando sempre su una sorta di auto-sostenibilità con un ulteriore alleggerimento del monte ingaggi. Un campionato di Serie B costa, ...