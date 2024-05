Spezia - il presidente Platek | Prepareremo con attenzione e serietà la prossima stagione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La, 15 maggio 2024 – Ildello, Philip, interviene dopo la salvezza raggiunta dagli aquilotti all'ultima giornata. “Ho aspettato qualche giorno prima di rilasciare dichiarazioni – dice– perché credo fosse giusto lasciare spazio alle parole e alle immagini dei protagonisti della fantastica rimonta in campionato, culminata con l'entusiasmante vittoria contro il Venezia, che ci ha permesso di festeggiare l'obiettivo che ci eravamo prefissati a gennaio, dopo un inizio sicuramente difficile e non in linea con le aspettative di tutti”. Tempo di ringraziamenti. “Voglio ringraziare ogni singolo giocatore per aver dato sempre il massimo, senza mai mollare, anche quando la strada sembrava essere una salita particolarmente ripida, dimostrandoe ...

