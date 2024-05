Spese per la difesa - record mondiale grazie alle guerre | Italia 12esima Tutte le cifre

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Trainata dtensioni in Ucraina e nel Medio Oriente, nel 2023 la domanda nel settore dellaè cresciuta a livelli. La spesa ha raggiunto i 2.443 miliardi di dollari, registrando un aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente, equivalente al 2,3% del Pil globale. Questo impatto si è riflesso direttamente sui bilanci delle principali aziende del settore, evidenziato dloro performance in Borsa. Sebbene gli analisti prevedano ulteriori aumenti dei ricavi nel 2024 (+6%), il rendimento azionario dei leader del settore è stato eccezionale nel quadriennio 2019-2023, registrando una crescita del 68,7%, il doppio rispetto all’andamento dell’indice azionario(+34,8%). La spesanella: dominano gli Stati Uniti, Ucraina in testa per ...

A cominciare dal derby contro il Milan, bisognerà rialzare la soglia dell’attenzione per blindare nuovamente la porta e provare a scrivere nuovi record . La difesa dell’ Inter , a tal proposito, è ancora in corsa per due record importanti. DUE record ...

Taiwan: «Rilevati 45 caccia e sei navi militari cinesi attorno all’isola» - Taiwan: «Rilevati 45 caccia e sei navi militari cinesi attorno all’isola» - Taiwan: «Rilevati 45 caccia e sei navi militari cinesi attorno all'isola». Impennata delle attività delle forze di Pechino.

La guerra spinge ai massimi la spesa per la Difesa: boom in Borsa e ricavi record per le big del settore. E l’Italia - La guerra spinge ai massimi la spesa per la difesa: boom in Borsa e ricavi record per le big del settore. E l’Italia - record della spesa mondiale: nel 2023, la cifra globale stanziata per la difesa ha toccato i 2.443 miliardi di dollari, trainata dalle tensioni globali e dal conflitto in Ucraina. Gli Usa guidano la c ...

Taiwan, 45 jet e 6 navi militari cinesi intorno all'isola - Taiwan, 45 jet e 6 navi militari cinesi intorno all'isola - Il ministero della difesa di Taiwan ha riferito di aver rilevato 45 aerei e sei navi militari cinesi intorno all'isola nelle 24 ore alle 6 locali (mezzanotte in Italia), con un'impennata delle attivit ...