Spento il portale video che collega Dublino a New York Mostrate Torri Gemelle in fiamme

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 maggio 2024 –temporaneamente ilcheuna via del centro dia Newa causa di “comportamenti offensivi e inappropriati” di alcuni passanti. In generale, le persone che si sono imbattute nella curiosa installazione l’hanno usata per salutare le persone dall’altra parte dello schermo (e dell’Oceano) o per osservare la vita scorrere nell’altra città. Ilperò ha attratto anche qualche ‘pecora nera’, soprattutto dalla parte dublinese: alcuni passanti, infatti, hanno mostrato in schermo la foto dellein, svastiche oppure, i più burloni’, hanno fatto mostra del proprio seno o fondoschiena. Atteggiamenti ripresi ine postati ...

Hanno dovuto chiudere lo “stargate” tra Dublino e New York perché la gente si comportava male - Hanno dovuto chiudere lo “stargate” tra Dublino e New York perché la gente si comportava male - Non solo: da subito i video di chi fa “cose strane” davanti al portale hanno iniziato a circolare online, fomentando il fenomeno. Lo streaming è stato prontamente interrotto e gli organizzatori hanno ...

NVIDIA e MediaTek insieme per una nuova console-pc portatile - NVIDIA e MediaTek insieme per una nuova console-pc portatile - NVIDIA e MediaTek avrebbero stretto una collaborazione per produrre un nuovo chip, pensato per dispositivi handheld e laptop gaming.

Il “portale digitale” che mette in dialogo New York e Dublino - Il “portale digitale” che mette in dialogo New York e Dublino - Un "ponte tecnologico" creato per collegare due città e mostrare in tempo reale la vita quotidiana al di là dell’oceano, permettendo alle persone di incontrarsi virtualmente: si tratta di “The Portal” ...