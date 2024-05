Specchia | Massini insultato a Torino da un pensionato E la sinistra fabbrica una vittima del governo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le avvisaglie annunciano Apocalisse. La “Tendi -Fada” (scrivono i quotidiani inglesi) universitaria pro -Gaza; e gli attentati a scrittori famosi; e l'opinione pubblica manipolata come ai bei tempi dell'Ovra; e il Guardian che denuncia una «politica della democrazia illiberale». Dalle suddette avvisaglie si percepisce lo strano fenomeno- gli psicologi la chiamano sindrome di fantasia compulsiva - che in questi giorni ci insuffla la sensazione di vivere in una realtà parallela, anche se non siamo del Pd. Procedendo ad un'affaticata rassegna stampa tra i principali quotidiani, tv, web e social oggi si profila un'unica cangiante narrazione. Nell'anno II° dell'era fascista georgiana, Giorgia Meloni in camicia bruna vestita come Ilsa la belva delle SS, si aggira per le strade della repubblica allo scopo di eliminare subdolamente gli avversari, silenziare le voci del dissenso, preparare il ...