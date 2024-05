Spari a Roma - agguato a pluripregiudicato a Corviale | gravisse 56enne

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 maggio 2024)per le strade di: dopo pranzo,ai danni di unall’interno del Serpentone di. Uomo gambizzato per le strade didentro il Serpentone di– Ilcorrieredellacitta.comSangue per le strade di. Dopo pranzo, un probabileè stato messo in una zona dell’XI Municipio. Dei proiettili esplosi da un’arma da fuoco avrebbero raggiunto un uomo, risultato essereper diversi problemi con la giustizia. I rumori deglihanno attirato subito l’attenzione dei residenti nelle case popolari, che hanno immediatamente chiamato il 112 e chiesto l’intervento di un’ambulanza per soccorrere la persona che stava ...