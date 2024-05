Spara alla moglie in volto con il fucile e la uccide - poi chiama il 112 | Venit - l' ho ammazzata

Pubblicato il 3 Aprile, 2024 E’ morto dopo tre giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Ancona. Dopo avere ucciso la moglie , voleva farla finita Bruno Cartechini, l’86enne di Corridonia , in provincia di Macerata, che domenica, la ...

Corridonia È la tragedia della disperazione. Il gesto estremo di un uomo che non riusciva più a vedere soffrire la moglie , malata da tempo e invalida. Bruno Cartechini, 86 anni,...

Lei è morta sul colpo, lui è da due giorni in condizioni disperate all’ospedale di Torrette. Il dramma di Pasqua si è consumato in una casa nelle campagne tra Corridonia e Mogliano, in contrada Macina, dove attorno alle 6.40 Bruno Cartechini, 86 ...