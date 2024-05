Spalletti | All’Europeo non ci sarà - doccia fredda per gli azzurri

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il commissario tecnico annuncia il forfait di un elemento che, con buona probabilità, avrebbe fatto parte della spedizione azzurra Poco meno di un mese all’inizio di Euro 2024, la spedizione azzurra partirà per la Germania il prossimo 7 giugno, ad una settimana esatta dall’inizio della competizione continentale. Glirisiederanno nella città di Iserlohn, distante circa un’ora da Dortmund, città in cui gli uomini didisputeranno la prima partita del girone contro l’Albania. Tutto procede spedito verso la preparazione della competizione e sul tema delle convocazioni,stesso, nei giorni scorsi, è intervenuto sul tema nel corso della presentazione di Vivo Azzurro Tv, canale tematico dedicato alla Nazionale. Il tecnico ha prima precisato quanto sia importante sentire, per i calciatori, la maglia azzurra tatuata ...