Spaccata alla Snai - svolta indagini Dalla telecamere la verità sulla banda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) di Francesco Tozzi Potrebbe essere ad un passo lanellerapina al punto. Da lunedì le forze dell’ordine sono a lavoro per identificare le quattro persone che hanno messo a segno il colpo al negozio di via Poggilupi e stanno passando al vaglio ogni frame registrato dalledi videosorveglianza, presenti sia all’interno che all’esterno dell’esercizio, per risalire all’identità dei componenti della, che nella notte tra domenica e lunedì si è introdotta nel locale forzando la porta d’ingresso con un piede di porco ed ha asportato una cassaforte non ancorata al cui interno erano custoditi circa 10mila euro. Si tratta di uno dei bottini più cospicui sottratti nell’ultimo periodo in occasione di furti con scasso. Fino allo scorso gennaio sono ...