Sotto i Campi Flegrei un mare di magma | La lava a 5 chilometri dalla superfice

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Un’innovativa tecnica di “tomografia sismica” ha permesso, per la prima volta, di osservare la struttura interna della Caldera dei. Il risultato è frutto del lavoro dei ricercatori dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e dell’Università di Milano Bicocca, e come...

Incendio nell'oasi degli Astroni, in due ai domiciliari - Incendio nell'oasi degli Astroni, in due ai domiciliari - Il rogo che mandò in fumo 40 ettari di vegetazione nell'estate del 2022 partì da fuochi pirotecnici in un parcheggio al termine di una festa ...

BRADISISMO - Curcio: "Per i Campi Flegrei confermata l'allerta gialla" - BRADISISMO - Curcio: "Per i campi flegrei confermata l'allerta gialla" - "Al momento è stato confermato lo stato giallo. La Commissione valuta periodicamente i risultati scientifici e fino a che non ci daranno segnali diversi la situazione resta questa". Lo ha detto il Cap ...