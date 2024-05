Sostenibilità - Falocco | Italia Paese pioniere delle politiche e degli acquisti verdi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Così il direttore generale Fondazione Ecosistemi, 'padrone di casa' del Forum Compraverde Buygreen “Un incontro di due giorni per orientare la, 283 miliardi di euroappalti pubblici, il contesto potrebbe suggerire una certa dose di attenzione o di moderazione, in verità glisono unasoluzioni che abbiamo per far competere