(Di mercoledì 15 maggio 2024)per: il critico d’arte televisivo sarebbe ricoverato a Trento per abuso di droghe.per: la vicenda (credits @diprereal) – Ilcorrieredellacitta.comE’didi. A infittire il mistero attorno alladell’ex avvocato e volto televisivo del trash italiano, un pagina Instagram a lui dedicata: Videotecadipreista avrebbe annunciato un ricovero ospedaliero dell’uomo, portato in gravialla struttura sanitaria dopo un’. Una situazione che avrebbe trovato conferma ...

Come sta davvero Andrea Diprè ? E’ giallo sulle sue reali condizioni di salute dopo che nelle scorse ore la notizia di un suo presunto ricovero per overdose ha fatto il giro del web, scatenando una morbosa curiosità ma anche una serie di ...

Secondo fonti a lui vicine Andrea Diprè , ex avvocato e controverso personaggio dei social, sarebbe ricoverato in gravi condizioni all' ospedale di Trento a seguito di un'overdose

Andrea Diprè sarebbe stato ricoverato in ospedale per un’overdose e le sue condizioni sarebbero abbastanza gravi . Sulla sua pagina Instagram […] Continua a leggere “Andrea Diprè ricoverato in gravi condizioni per un’overdose” su Perizona.it

Sospetta overdose per Andrea Diprè: giallo sulle condizioni di salute - Sospetta overdose per andrea Diprè: giallo sulle condizioni di salute - Sospetta overdose per andrea Diprè: il critico d'arte televisivo sarebbe ricoverato a Trento per abuso di droghe.

"Andrea Diprè ricoverato per overdose" - "andrea Diprè ricoverato per overdose" - dove mi è stato comunicato che andrea si trova in questo momento all'ospedale Santa Chiara di Trento causa overdose. Sembrerebbe abbastanza grave, data la continuità con la quale andrea si è drogato ...

“Andrea Diprè ricoverato in gravi condizioni per overdose”: il web in subbuglio tra voci, smentite e conferme parziali - “andrea Diprè ricoverato in gravi condizioni per overdose”: il web in subbuglio tra voci, smentite e conferme parziali - Come sta davvero andrea Diprè E’ giallo sulle sue reali condizioni di salute dopo che nelle scorse ore la notizia di un suo presunto ricovero per overdose ha fatto il giro del web, scatenando una mor ...