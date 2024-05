Sos orso | la campagna del WWF per salvare l’orso marsicano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sono stati montati in questi giorni in Abruzzo dagli esperti WWF lungo alcune strade provinciali che attraversano aree naturali interessate dalla presenza dell’circa 90 nuovi dissuasori acustici e visivi che serviranno ad avvertire gli animali in spostamento del pericolo rappresentato dal passaggio dei veicoli. L’attività fa parte del progetto WWF2X50, che ha l’obiettivo di raddoppiare l’esigua popolazione dibrunoche oggi conta circa 50 – 60 individui nell’Appennino centrale. Le aree prescelte per questo intervento sono i territori limitrofi alla Riserva di Monte Salviano, dove nei mesi scorsi (dicembre 2023) è stata avvistata una femmina con tre piccoli. Dal 2019 ad oggi sono più di 80 i km di strade messe in sicurezza dal WWF nelle aree di espansione dell’in Appennino ...

Chieti - Un escursionista ha fatto una scoperta inquietante mentre si trovava in una zona rurale di Colledimezzo: un Teschio Umano . L'uomo ha prontamente avvisato le autorità competenti, dando il via a una serie di Indagini per risolvere il ...

I due orsi “problematici” che vivono in cattività in Trentino non stanno tanto bene - I due orsi “problematici” che vivono in cattività in Trentino non stanno tanto bene - Lo dice l'associazione animalista Lav, sulla base degli ultimi sette bollettini medici dei veterinari che controllano M49 e JJ4: quest'ultima verrà trasferita in Germania ...

Festa della Mamma, l’esempio di mamma orsa, una delle più premurose in natura - Festa della Mamma, l’esempio di mamma orsa, una delle più premurose in natura - Domenica 12 maggio è la Festa della Mamma. Quest’anno il WWF la vuole dedicare a mamma orsa: fino al 19 maggio, infatti, è attivo il numero solidale 45584 attraverso il quale è possibile sostenere la ...

