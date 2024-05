Sophie Turner svela i retroscena del divorzio da Joe Jonas e spiega | Mi sentivo in colpa come madre

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In un'intervista a Vogue, l'attriceha ricordato i momenti difficili legati alda Joee l'attenzione ossessiva dei media.ha rivelato che ha dovuto combattere contro l'ansia e la depressione durante ilda Joee di essersi sentita più volte unainadeguata. L'attrice, intervistata da Vogue, ha condiviso qualchedella complicata situazione personale che ha portato alla fine del suo amore con il cantante, annunciata nel settembre 2023. Un'immagine che non corrisponde alla realtà Parlando dell'attenzione dei media durante la fine del suo matrimonio,hato che sono stati alcuni dei ...

L'attrice italiana, già presente in Immaculate e The White Lotus, è pronta per un altro progetto internazionale. Simona Tabasco con Sophie Turner e Boyd Holbrook reciterà nel film di fantascienza Cloud One, diretto da Goran Dukic e prodotto da The ...

Sophie Turner dopo il divorzio da Joe Jonas: “Ho pensato di non farcela, ho trovato la forza per le mie figlie” - sophie turner dopo il divorzio da Joe Jonas: “Ho pensato di non farcela, ho trovato la forza per le mie figlie” - sophie turner racconta in una lunga intervista a Vogue il periodo successivo al divorzio da Joe Jonas, padre delle sue figlie ...

Cloud One, Simona Tabasco nel cast dello sci-fi insieme a Sophie Turner - Cloud One, Simona Tabasco nel cast dello sci-fi insieme a sophie turner - L'attrice italiana, già presente in Immaculate e The White Lotus, è pronta per un altro progetto internazionale.

Haven: Sophie Turner, Archie Madekwe e Jacob Fortune-Lloyd protagonisti della nuova serie d'azione di Prime Video - Haven: sophie turner, Archie Madekwe e Jacob Fortune-Lloyd protagonisti della nuova serie d'azione di Prime Video - Deadline riferisce che nella serie turner interpreterà Zara, un'impiegata della società di investimento di fondi pensione Lochmill Capital. La giornata di Zara viene sconvolta quando una banda di ...