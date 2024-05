Sonego | Con Sinner ci sentiamo Sta recuperando per essere in forma per Parigi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del Piemonte Open, l’Atp Challenger 175 di Torino in programma al Circolo della Stampa Sporting: “L’obiettivo è cercare di qualificarmi per le Olimpiadi, una competizione importante alla quale mi piacerebbe partecipare. In generale, però, penso torneo dopo torneo senza concentrarmi troppo sulla classifica e sui risultati. Rincorrere un risultato magari mette anche più pressione, perciò sono focalizzato sul percorso intrapreso, cercando di migliorare. I risultati sono una conseguenza di ciò che affronto negli allenamenti e fuori dal campo“. Il tennista piemontese ha poi parlato anche di Jannik, attualmente al J Medical proprio a Torino mentre cerca di recuperare dai problemi fisici: “Cispesso, lui mi tiene aggiornato sulla sua condizione e anch’io faccio lo ...

