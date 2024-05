Sondaggi elettorali Swg - per il 49% Toti dovrebbe dimettersi

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In vista delle europee crescono le formazioni più piccole Dal versante delle intenzioni di voto questa settimana non ci sono enormi cambiamenti secondo idi Swg, nessuno dei partiti maggiori sale o scende di più di due decimali. Nel centrodestra Fratelli d’Italia, che per Swg era abbastanza bassa, al 26,6%, cresce dello 0,2%, mentre sia Lega che Forza Italia due decimali li perdono, andando rispettivamente all’8,6% e all’8,3%. All’opposizione i cambiamenti sono ancora più ridotti: il Pd scende dal 20,6% al 20,5%, mentre il Movimento 5 Stelle sale dal 16,1% al 16,2%. Più sostanzioso il calo di Stati Uniti d’Europa, che è diminuita di tre decimali, andando al 4,6%, mentre Verdi e Sinistra ne ha persi due ed è al 4,4%, come Azione, che scende solo dello 0,1%. Diversa è la situazione di Pace Terra Dignità, che guadagna lo ...