Sofia - Amici 23 | Grazie al talent ho imparato a gestire le emozioni Il mio sogno? Danzare e visitare luoghi

(Di mercoledì 15 maggio 2024)Cagnetti è stata una delle più giovani concorrenti di questa edizione di23. Eliminata durante la sesta puntata del serale, la ballerina ci ha raccontato in un’intervista della sua passione per la danza, dell’esperienza nella scuola e dei suoi sogni. Scopriamo insieme le sue parole e riflessioni. Intervista aCagnetti, ballerina di23 Come è nato il tuo amore per la danza? In realtà c’è sempre stato, è sempre cresciuto con me. Ho iniziato quando avevo cinque anni e mezzo, quando andavo in prima elementare. Ho sempre avuto un amore naturale verso la danza, non mi è mai stato imposto da nessuno. Chi ti ha spinto a partecipare ade cosa hai provato quando hai ottenuto un banco? Sono stata io a volerlo. Quando mi hanno dato la maglia a settembre non ci credevo, sono rimasta ...