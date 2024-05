Smantellate due piazze di spaccio nel bosco

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Due accampamenti nelin località Valli nel comune di Follonica sono stati smantellati ieri mattina dal personale della Compagnia Carabinieri di Follonica insieme ai colleghi Forestali del Nucleo di Massa Marittima e agli agenti del Corpo di Polizia locale del Comune di Follonica che hanno svolto un servizio di controllo. L’ attività è scaturita a seguito di plurime segnalazioni circa la presenza in zona di persone accampate e dedite allo smercio di sostanze stupefacenti. Nei due accampamenti, ben nascosti nella boscaglia, distanziati di alcune centinaia di metri, sono stati trovati tende, derrate alimentari, indumenti ed oggetti vari oltre ad ingente spazzatura di vario tipo. Gli occupanti non venivano però rintracciati. L’intera area veniva quindi bonificata da personale del Comune e Sei Toscana che ha rimosso il materiale abbandonato. Ennesima operazione dei ...

