(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nello storico quartiere, nella periferia sud di, nasce il quarto Sky UpHub italiano.Lo spazio è pensato per far conoscere a ragazze e ragazzi le potenzialità del mondoe, del web e delle nuove tecnologie ed è stato realizzato da Sky in collaborazione con ActionAid, associazione presente in oltre 70 Paesi che si occupa di prevenire e contrastare la povertàle e le diseguaglianze educative, intervenendo sulla promozione dei diritti sociali, economici e civili dia rischio o in condizioni di vulnerabilità.IlSky UpHub è stato inaugurato presso Baroni85, uno spaziodel Comune dinel quale ActionAid insieme a cinque realtà operanti sul territorio (232 APS, Cooperativa ...

Selvaggia Lucarelli ospite a FQLife per presentare il nuovo libro “Il vaso di Pandoro” (Ed. Paper First) ha tracciato un bilancio della figura imprenditoriale di Chiara Ferragni e del “suo braccio destro e sinistro” Fabio Maria Damato. “Credo il ...

Si chiama «Project Astra» il nuovo assistente digitale lanciato da Google , in risposta a Gpt-4o lanciato appena ieri da OpenAi. Si tratta di un assistente «multimodale» che sarebbe in grado di elaborare anche video e voce, oltre che il testo. Il ...

Sky Up Digital Hub, un nuovo ponte digitale per i giovani di Gratosoglio (Milano) - Sky Up digital Hub, un nuovo ponte digitale per i giovani di Gratosoglio (Milano) - Nello storico quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano, nasce il quarto Sky Up digital Hub italiano.Lo spazio è pensato per far conoscere a ragazze e ragazzi le potenzialità del mondo digi ...

L’eccellenza beauty ClioMakeUp sceglie la SEO data driven firmata Fattoretto Agency: al via una nuova sinergia digitale - L’eccellenza beauty ClioMakeUp sceglie la SEO data driven firmata Fattoretto Agency: al via una nuova sinergia digitale - Per Fattoretto Agency si tratta di un’importante conquista che impreziosisce l’articolato portfolio clienti. L’azienda metterà infatti a disposizione di ClioMakeUp il proprio know-how e il software ...

Un esperto di social e marketing digitale - Un esperto di social e marketing digitale - Azienda di San Marino cerca content creator & copywriter con esperienza in marketing per strategie digitali e gestione social. Requisiti e candidature su 'Lavoro per te'.