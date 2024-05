Simeone vorrebbe giocare di più - Lazio su di lui

MERCATO - Il futuro di Simeone è incerto, sul Cholito c'è la Lazio e lui vuole più continuità - MERCATO - Il futuro di simeone è incerto, sul Cholito c'è la Lazio e lui vuole più continuità - NAPOLI - Stando a quanto riportato da La Repubblica, Giovanni simeone, attaccante del Napoli, potrebbe lasciare gli azzurri in estate: "Pure il futuro dell’argentino è molto incerto. simeone ha disput ...

Simeone: "Voluto fortemente Napoli, qui sto benissimo! Che emozione il primo gol in Champions! Sullo Scudetto..." - simeone: "Voluto fortemente Napoli, qui sto benissimo! Che emozione il primo gol in Champions! Sullo Scudetto..." - Come si descriverebbe Giovanni simeone in una sola parola "Sono una persona trasparente", dice il Cholito, protagonista di un Q&A ...

Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid punta Dybala: piace a Simeone - Calciomercato Roma, l’Atletico Madrid punta Dybala: piace a simeone - L'Atletico Madrid ha messo nel mirino Paulo Dybala. L'argentino è l'oggetto del desiderio di simeone, scrive il 'Mundo Deportivo' e il club spagnolo vuole la Joya. L'ex Juventus ha un contratto con i ...