Sigarette elettroniche - meno dipendenze e anche meno tumori

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mollare il vizio del fumo è un traguardo per pochi. Un modo ci sarebbe e per quanto sembri una contraddizione in termini passa proprio attraverso la sigaretta, quella elettronica però. Ogni anno in Italia l'80% di chi dichiara di aver tentato di smettere di fumare fallisce nel proprio intento. Lo rivela un'indagine del PASSI, un sistema di sorveglianza del Ministero della Salute. Solo una bassa quota (poco più del 10%), raggiunge l'obiettivo e riferisce di aver smesso di fumare da più di 6 mesi. Secondo il professor Fabio Beatrice, primario emerito di Otorinolaringoiatria presso l'ASL Città di Torino, intervenuto in occasione della tavola rotonda “Fumo di sigaretta e prodotti a rischio ridotto”, organizzata dal quotidiano Il Giornale, in Italia nel dibattito pubblico degli ultimi anni sono state «incomprensibilmente trascurate alcune delle più recenti evidenze scientifiche». In Italia ...

Tempi duri per i fumatori, per il momento per quelli di Torino in particolare: vietato fumare ( sigarette , sigaro, pipa e affini) anche all’aperto a meno di 5 metri da altre persone. Lo decreta una delibera proposta dal consigliere comunale Silvio ...

Preoccupa il consumo di alcol, sigarette elettroniche e cannabis tra i giovani in Europa, con un quadro definito «allarmante». L’ultimo allerta è contenuto in un rapporto Oms/Europa, su un campione di 280mila ragazzi intervistati, che evidenzia «un ...

Gran Bretagna: svapatori adulti in aumento, stabili i minori - Gran Bretagna: svapatori adulti in aumento, stabili i minori - Nel 2024 aumentano, nonostante tutto, gli svapatori adulti in Gran Bretagna mentre il tasso di utilizzo della sigaretta elettronica fra i minori rimane stabile rispetto all’anno scorso. Sono questi i ...

