Si tratta di un sistema digitale che consente di conservare documenti come carta di identità - tessera sanitaria e patente in un unico posto | ovvero dentro allo smartphone

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sarà introdotto a partire dall’inizio del 2025 e consentirà die utilizzare tutti iutili al cittadino. Si chiama IT Wallet, ma in sostanza è un portafoglioda scaricare sullodove si riuniranno ladidi guida, ecc. Un modo per rendere la vita più semplice al cittadino, anche e soprattutto nelle interazioni con la pubblica amministrazione. Tutto perfetto, a sentirla raccontare, ma i dativerranno protetti e quanto è sicuro IT Wallet? ...

Vajont, l'epilogo salomonico della battaglia per la memoria: "I faldoni del processo all'Aquila, le copie digitali a Belluno" - E, al tempo stesso, Belluno a volerli conservare. I faldoni contesi del Vajont Ora il dicastero di ... gli archivi processuali torneranno all'Aquila, mentre a Belluno rimarrà copia digitale. Una ...

Software per la fatturazione elettronica: come trovare quello perfetto per te - Firma digitale : fondamentale per garantire la validità legale delle fatture elettroniche. Conservazione sostitutiva : la capacità di conservare in modo sicuro e accessibile le fatture ...