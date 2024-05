Si sveglia e trova in camera il ladro che lo minaccia di morte

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Prato, 15 maggio 2024 – Rapina in casa di una famiglia a Prato. Due presunti autori identificati e denunciati. Uno ha 16 anni. Secondo quanto spiegato dalla questura, ieri mattina alla sala operativa è arrivata la segnalazione di una rapina in casa in via Pistoiese: un ragazzo di 14 anni si èto intorno alle 7 e si accorto che inc’era uno sconosciuto che stava frugando nel cassetto del comodino. Il ragazzo si è messo a urlare per richiamare i familiari. A quel punto il, dopo averloto died essersi appropriato di cellulare e un iPad è scappato. I poliziotti, attraverso le immagini di videosorveglianza, hanno ricostruito che ad entrare nell'abitazione erano stati in due, riuscendo a risalire all'identità di uno di loro, un sedicenne già noto alle forze dell'ordine. ...

