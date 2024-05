Sì - siamo fidanzati Amici 2 - Martina lo confessa ora che è fuori dalla scuola

(Di mercoledì 15 maggio 2024)giunti alla settimana della finale diche vede, tra le protagoniste indiscusse anche colei che ha iniziato questo percorso come outsider: Sarah Toscano, che ha iniziato il suo percorso un po’ in sordina, bassa nelle classifiche ma con una potenzialità che Lorella Cuccarini è riuscita a far esprimere. E infatti l’alunna è stata premiata ed è stata confermata come finalista di questa edizione del talent. Sabato 18 maggio 2024 il pubblico scoprirà chi succederà a Mattia Zenzola, il ballerino che un anno fa in quello stesso studio alzò la coppa. Marisol è la prima a qualificarsi, battendo prima Sarah e poi Mida nella prima manche della semifinale. Promosso quindi Dustin, altro ballerino in corsa per il titolo. Poco dopo, Petit, Holden, Mida e infine proprio Sarah. Quest’anno, infatti, i finalisti saranno sei e non cinque. Leggi ...

5 film in streaming dedicati a Ryan Reynolds, protagonista di IF - Gli amici immaginari - 5 film in streaming dedicati a Ryan Reynolds, protagonista di IF - Gli amici immaginari - La star di Deadpool e del prossimo Deadpool & Wolverine torna al cinema grazie al film di John Krasinski. Ecco i suoi migliori film in streaming.

I Pooh in tour, un 2024 speciale - I Pooh in tour, un 2024 speciale - Manca sempre meno all’inizio del tour “amici X SEMPRE Estate 2024” che prenderà il via l’11 e il 12 giugno dalle Terme di Caracalla di Roma e che vedrà i POOH protagonisti di oltre 25 date nelle locat ...

Petit tra i finalisti ad “Amici”: Palma Campania fa il tifo per lui - Petit tra i finalisti ad “amici”: Palma Campania fa il tifo per lui - Salvatore Moccia, meglio conosciuto come Petit, è tra i finalisti di amici 23, il celebre talent show di Maria De Filippi. Un giovane talento, nato a Roma ...